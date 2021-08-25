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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş! CHP'de ince hesaplar yapılıyor! Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş! CHP’de ince hesaplar yapılıyor! Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı yılan hikayesine döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe  adaylık  sinyalinin ardından CHP üçe bölündü. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylığa yeşil ışık yaktı. Genel başkanların onay şartını öne sürdü. İYİ Parti yönetimi ise Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor. HDP cephesinde de Selahattin Demirtaş sesleri yükseliyor. Dengelerin sık sık değiştiği muhalefette adaylık yarışını kimin kazanacağı merak konusu.

Millet İttifakı'nda kazanlar kaynıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen yarış hızlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe cumhubaşkanı adaylığı sinyalinin ardından CHP üçe bölündü.

Parti yönetimi Kılıçdaroğlu'nu şimdiden aday ilan etse de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık hayallerinden vazgeçmiş değil. Öyle ki Yavaş katıldığı canlı yayın programında adaylık için genel başkanların onayını işaret etti.

İYİ Parti yönetimi ise meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor. Bu da ittifak odaklarını zaman zaman karşı karşıya getiriyor.

HDP, şartlarının kabul edilmesi halinde Millet İttifakı'nın adayını desteklemeye hazır. Aksi takdirdE Selahattin Demirtaş'ın yeniden adaylığı gündeme gelebilir.

Dengelerin sık sık değiştiği muhalefette adaylık yarışını kimin kazanacağını zaman gösterecek.

Millet İttifakı’nda kazan kaynıyor MİLLET İTTİFAKI'NDA KAZAN KAYNIYOR

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