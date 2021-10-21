DHKP-C operasyonunda yakalanan 68 kişi adliyeye sevk edildi

Bu arada operasyonda ele geçirilen 2 kalaşnikof tüfek, 4 tam otomatik tabanca, 5 tabanca, 9 yedek şarjör ve 2 bin 107 mermi ile çok sayıda yaşam malzemesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.