DHKP-C operasyonunda yakalanan 68 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 68 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına hareket ettikleri ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 68 kişinin daha emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 35'i emniyet, 33'ü de jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Bu arada operasyonda ele geçirilen 2 kalaşnikof tüfek, 4 tam otomatik tabanca, 5 tabanca, 9 yedek şarjör ve 2 bin 107 mermi ile çok sayıda yaşam malzemesi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.
SORUŞTURMA HAKKINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında 15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 91'i yakalanmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü 19 Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, 4'ünün tutuklanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…
- Altında yukarı yön! 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- 21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolarda sert hareket!
- Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?
- Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…
- Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…
- Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!
- God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?
- TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…
- Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…
- MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...