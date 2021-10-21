Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan habere Sputnik'ten özür! Halk TV hala sessiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın “atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağının olmadığı” bilgisi Sputnik ve Halk TV’nin yalanını ortaya çıkardı. Sputnik, konuya ilişkin özür dilerken, Halk TV’den herhangi bir açıklama yapılmadı.
Dün Youtube'da yayın yapan Sputnik Türkiye kanalında "Ali Çağatay'la Seyir Hali" programında, "Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağı ve atıkları toplayacağı" iddia dilmişti.
Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgi, Sputnik'in ve Halk TV'nin yalanını gözler önüne serdi.
Bilgiye göre, "24 Aralık 2020'de kurulan Türkiye Çevre Ajansı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet yürütecektir. Ajans, Bakanlık tarafından uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin daha ileriye taşınması, içeçek ambalajlarının depozito iade sistemi dahilinde etkin bir şekilde toplanması amacıyla kurulmuştur. Bakanlığa doğrudan bağlı resmi bir kurum olan ajansın başkanlığını ya da yönetim kurulu üyeliğini Emine Erdoğan yada Bilal Erdoğan'ın yürütmesi söz konusu dahi olamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.
"ATIK TOPLAYICILARINA YÖNELİK YASAL BİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Türkiye Çevre Ajansı'nın atık toplama faaliyeti yürütmeyeceği kaydedilirken, "Atık oluşturan işletmelerin ambalajlı ürünleri için depozito uygulaması getirilerek atıkların toplanması sağlanacaktır. Uygulama, gelişmiş ülkelerde de bu şekilde olmaktadır. 'Kirleten öder' mantığıyla işletmeler ürettikleri ürünlerin atığının yönetiminden sorumlu tutulmaktadır. Toplama işi ile ilgili de sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlerden bağımsız olarak biriktirdikleri atıklarını belediyeler ve bakanlıktan lisans almış tesislere verebilirler. Atık toplayıcılarına yönelik yasal bir kısıtlama söz konusu değildir. İstanbul'da yaşanan söz konusu baskın kağıt toplayıcılarına yönelik değil ruhsatsız toplama merkezlerine yöneliktir. Belediyeler kaçak çalışan işletmelere yönelik işlem yapma yetkisine sahiptir. Söz konusu baskından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık toplayıcılarına yönelik herhangi bir yaptırımın asla olmadığını yazılı açıklamayla duyurmuştur." ifadelerine yer verildi.
"EMİNE ERDOĞAN'IN ATIK TOPLANMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİRKETLE RESMİ YA DA GAYRİRESMİ HİÇBİR BAĞI YOKTUR"
Sputnik ve Halk TV'nin yalanı ise şu ifadelerin ardından ortaya çıktı:
"Emine Erdoğan'ın atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağı yoktur. Kendisi atık toplayıcılarının sıfır atık projesinın gerçek kahramanları olduğunu her platformda dile getirmektedir."
Sputnik, yaptığı yalan haberin ardından özür dilerken, Halk TV'de iftirayı dile getiren Özlem Gürses'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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