Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan habere Sputnik’ten özür! Halk TV hala sessiz

"EMİNE ERDOĞAN'IN ATIK TOPLANMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞİRKETLE RESMİ YA DA GAYRİRESMİ HİÇBİR BAĞI YOKTUR"

Sputnik ve Halk TV'nin yalanı ise şu ifadelerin ardından ortaya çıktı:

"Emine Erdoğan'ın atık toplanmasına ilişkin herhangi bir şirketle resmi ya da gayriresmi hiçbir bağı yoktur. Kendisi atık toplayıcılarının sıfır atık projesinın gerçek kahramanları olduğunu her platformda dile getirmektedir."

Sputnik, yaptığı yalan haberin ardından özür dilerken, Halk TV'de iftirayı dile getiren Özlem Gürses'ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.