Tarlada da sıfır atık dönemi başlıyor! Emine Erdoğan'ın öncelik yaptığı projede ikinci aşama

MOBİLYA OLUYOR

"1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı" kapsamında İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliğiyle yürütülen çalışmayla çiftçilerin tarlalarında sıfır atık yönetim sistemine geçmeleri desteklenecek. Konya-Karaman'da pilot uygulanan program kapsamında çiftçilerin ellerindeki yaklaşık 3 bin kg tehlikesiz atık, 400 kg tehlikeli atık toplandı. Tarladan alınan tehlikesiz plastik atıklar geri dönüşüm lisanslı tesislerinde hammadde niteliği kazandı. Bunlardan oto yedek parçaları, çöp toplama kutuları, bahçe mobilyası, dren boruları, endüstriyel fiberler, saksı, kova ve benzeri birçok yeni plastik ürün elde edilebiliyor. Tehlikeli plastik atıklar da lisanslı toplama araçlarıyla alınarak alternatif hammadde olarak kullanımı için değerlendirdi. Toplanan atıkların 117.28 kg sera gazı salınımı engellenerek, 16.513 kilovatsaat enerji tasarrufu ile fayda sağladı.