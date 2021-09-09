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Emine Erdoğan'den Sıfır Atık Projesi için çağrı! Hepimiz sahiplenmeliyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2021
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Emine Erdoğan’den Sıfır Atık Projesi için çağrı! Hepimiz sahiplenmeliyiz

Sıfır Atık Projesi için büyük bir çaba sarf eden Emine Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi’ni 7’den 70’e hepimizin seferberlik ruhuyla sahiplenmesi gerekiyor. Hedefimiz sıfır atığı yaygınlaştırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesinin, dünyanın bugününe olduğu kadar geleceğine de yapılan büyük bir yatırım olduğunu ve , 7'den 70'e herkesin sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sıfır atık kısa film yarışması ödül töreni düzenledi. Törende konuşan Emine Erdoğan,Yarışmaya 214 başvuru yapıldığına işaret ederken, "Ödül alsın, almasın, böyle önemli bir konu için emek harcayan her gencimiz, benim için birincidir. Çevre konularına karşı duyarlılığınız tabiatın umududur. Dünya hepimizin ortak evidir ama gelecek yalnızca sizlerindir. O nedenle geliştireceğiniz her projede sizinle birlikte olduğumu bilmenizi isterim" diye konuştu.

DOĞA İÇİN VİCDANLARI YETİŞTİRELİM

Emine Erdoğan, geçen günlerde yaşanan doğal felaketlerden duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, bu felaketlerin açtığı yaraları sarmak için el ele verilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen hafta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Devletimiz tüm gücüyle bölgeyi ihya etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda hem sel felaketinin izlerini sileceğiz hem de ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Tabii bu yaşananlarla anlıyoruz ki iklim değişikliği ile mücadeleyi asla gündemimizden düşürmemeliyiz. İnsanın, doğayla bir ve bütün olduğu gerçeğinin içselleştirmesini sağlamalıyız. Uyarı levhaları doğayı korumaya yetmez, gerçek koruma kalkanı vicdanlardır. Gelin, bu vicdanları yetiştirelim."

Emine Erdoğan, gençlerin çektikleri filmler aracılığıyla verdiği mesajların önemine dikkati çekerek, "Farkındalık dediğimiz şey, bir insanın iç dünyasının toplamıdır. Toprağın, havanın, ormanların ve denizlerin de ay yıldızlı bayrağımıza dahil olduğunun farkına varmalıyız" dedi.

YAŞADIĞIMIZ BAŞLI BAŞINA BİR KRİZDİR

Kısa süre önce, BM'nin yeni iklim raporunun yayımlandığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu raporun bana göre en önemli mesajı, iklim değişikliğinin tartışmasız olarak insan ürünü olduğunu söylemesidir. Doğa üzerinde oluşturduğumuz bu stresi en hızlı şekilde azaltmamız gerekiyor. Sıfır Atık Projesi, dünyanın bugününe olduğu kadar geleceğine de yapılan büyük bir yatırımdır. Bazen 'iklim değişikliği', bazen 'iklim krizi' ifadeleriyle karşımıza çıkan bu küresel sorunu artık 'değişiklik' kelimesi maalesef karşılamıyor. Yaşadığımız başlı başına bir krizdir" değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, dünyanın ortak ev olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesi 'geleceğe nefes ol' kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Gür ormanlara dönüşecek fidanları toprağın kundağına hep birlikte saralım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SIFIR ATIK SERGİSİNİ GEZDİ

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Daha sora Emine Erdoğan ve Bakan Kurum ödül alanlar ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Müzik dinletisinin de yer aldığı programda, sıfır atık filmi ile birincilik ödülü alan filmlerin gösterimi yapıldı. Öte yandan program öncesi Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Sıfır Atık Sergi Alanını ziyaret etti. Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bazı AK Parti milletvekilleri ile diğer ilgililer de katıldı.

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