CHP’de bomba iddialar! Kaftancıoğlu Ankara’ya çağrıldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener pazarlığa oturuyor

İMAMOĞLU ADAY OLURSA KOVULURUZ KORKUSU

Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'nın başını çektiği ve Kılıçdaroğlu'na yakın olan ekip Ekrem İmamoğlu'nun aday ya da Genel Başkan olması durumunda partiden gönderilme korkusu yaşadığı da kulislerde konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl da CHP İstanbul İl Örgütü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kriz çıkmıştı. CHP'nin yerel seçim toplantısına geç gelen Ekrem İmamoğlu iddiaya göre 45 dakika konuşmuş ancak tepkiler üzerine salonu terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu İl Örgütü'nün önünde İmamoğlu'nu fırçalamıştı.

İMAMOĞLU'NUN ANKARA TEMSİLCİSİ İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.