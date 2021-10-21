Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li vekil İlhami Özcan Aygun'a servet
CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi, partili isimlere servet ödemeye devam ediyor. Belediye 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini duyurdu. Ancak buğday tohumu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu “Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti”den alındı. Bunun karşılığında firmaya 45 milyon lira ödendi.
Başkent Ankara, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehir belediyesi ile CHP'li milletvekilinin tohumluk buğday alışverişi ile çalkalanıyor.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için 25 ilçede tarımsal üretim yapan çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtacak. 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe, yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. İddialar da bu noktada buğday tohumluğu konusunda devreye giriyor.
9 BİN TON BUĞDAY 45 MİLYON TL
Buna göre, Büyükşehir Belediyesi söz konusu 9 bin ton buğday tohumunu CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti. adlı firmadan tedarik etti. 9 bin ton buğday karşılığında ise ilgili firmaya 45 milyon lira ödeme yapıldığı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- L.Moskova GS maçı şifresiz veren kanallar! Avrupa Ligi L.Moskova GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
- FB Antwerp maçı canlı izleme yolları! Fenerbahçe Antwerp maçı canlı şifresiz nasıl izlenir?
- Fenerbahçe Antwerp maçı şifresiz veren kanallar! FB Antwerp şifresiz izleme yolları!
- Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…
- Altında yukarı yön! 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- 21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolarda sert hareket!
- Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?
- Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…
- Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…
- Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!
- God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?