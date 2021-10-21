Ümit Özdağ’dan gazeteciye ilginç cevap! Belgesiz provokasyon küçük duruma düşürdü

CEVABI ŞAŞIRTTI

Özdağ, açıklamalarının ardından kendisine sorulan "Konserin Suriyelilere özel verildiğine dair bir belge var mı" sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi. İddiasını belgelerle kanıtlayamayan Özdağ, gazetecinin sorusuna "O zaman yurt dışından değil, Türkiye'den sanatçı getirilirdi" dedi.

Özdağ'ın beklenmedik soru karşısında verdiği tepki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.