Son dakika: MSB duyurdu! PKK’ya Avaşin’de darbe: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021