Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Avaşin'de darbe: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/x7xgCrMe76