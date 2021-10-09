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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya Avaşin'de darbe: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! PKK’ya Avaşin’de darbe: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.

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