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Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ATAK darbesi: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ATAK darbesi: 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor!" başlıklı paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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