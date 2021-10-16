Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ATAK darbesi: 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor!" başlıklı paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." denildi.



Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5eRrujXV2i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021