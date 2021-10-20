MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA ne üretiyor?
MTA nedir? MTA açılımı nedir? Ankara’da MTA yerleşkesi patlama meydana geldi. Patlamanın ardından MTA ne üretiyor sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Peki; MTA nedir?
MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA ne üretiyor? Ankara'da meydana gelen patlamanın MTA yerleşkesinde olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Peki; MTA nedir? MTA açılımı nedir?
MTA NEDİR?
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür.
Kuruluş tarihi: 14 Haziran 1935
MTA NE ÜRETİYOR?
MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.
MTA Ankara'daki merkezinde bulunan genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA'nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.
MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.
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