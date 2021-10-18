Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Angola’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola'da Türkiye - Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık.

G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması kayıptır. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.

2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı ile bölgede kadim dostluğumuzu geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardık.