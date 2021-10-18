Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Angola'da önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Angola arasında yürütülen ikili ilişkilerin olumlu yönde seyretmesinin yeni bir sayfa açacağına inandığını söyleyen Başkan Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adımın atıldığını söyledi. Türkiye'nin büyüme hızına da dikkat çeken Başkan Erdoğan, ''Salgının zirvesi 2020 yılında birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz en fazla büyüyen ikinci ülke olduk.'' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola'da Türkiye - Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık.
G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması kayıptır. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.
2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı ile bölgede kadim dostluğumuzu geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardık.
Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 49'a çıkaracağız.
Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin sayısı ciddi şekilde arttı.
Angola'da nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz.
2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.
İKİLİ TİCARET HACMİ 500 MİLYON DOLARA ÇIKARILACAK
İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. 2005 yılında başlattığımız Afrika Açılımı ile bölgede kadim dostluğumuzu geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını artırdık.
YERLİ SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU
2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz.
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