Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Afrika ziyaretine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk durağı Angola'da Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra iki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Angola Meclisi'ne hitap eden Başkan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret etti. Ayrıca Başkan Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı ve Lourenço tarafından onuruna verilen akşam yemeğine icabet etti. İşte Başkan Erdoğan'ın önemli temaslarından dikkat çeken fotoğraflar...