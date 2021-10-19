Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan bölgesinde operasyonlarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
İşte bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan açıklama;
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.