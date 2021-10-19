Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan bölgesinde operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan açıklama;

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.