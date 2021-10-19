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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kaplan bölgesinde operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

İşte bakanlığın resmi Twitter adresinden yapılan açıklama;

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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