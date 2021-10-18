Türk Hava Yolları Avrupa’nın ikinci sırasında! EUROCONTROL merakla beklenen listeyi yayınladı

THY İKİNCİ PEGASUS ONUNCU SIRADA

THY, günlük 1199 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1027 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 445 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, söz konusu tarihlerde koronavirüs salgını öncesi 2019 yılına göre uçuşların yüzde 72,8 oranını yakaladığı ve ortalama günlük uçuş sayısının da 23 bin 223 olduğu kayıtlara geçti.