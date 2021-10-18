Türk Hava Yolları Avrupa'nın ikinci sırasında! EUROCONTROL merakla beklenen listeyi yayınladı
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının yayınladığı verilere göre Türk Hava Yolları geçen hafta günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Listede birinciliği İrlandalı Ryanair alırken, Pegasus Hava Yolları kendine 10.sırada yer buldu.
Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
RYANAİR BİRİNCİLİĞİ ALDI
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 10-17 Ekim hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 562 uçuş yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 313 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.
THY İKİNCİ PEGASUS ONUNCU SIRADA
THY, günlük 1199 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1027 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 445 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.
Raporda, söz konusu tarihlerde koronavirüs salgını öncesi 2019 yılına göre uçuşların yüzde 72,8 oranını yakaladığı ve ortalama günlük uçuş sayısının da 23 bin 223 olduğu kayıtlara geçti.
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