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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ''bürokrat'' tehdidiyle ilgili suç duyurusunda bulundu

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Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ’’bürokrat’’ tehdidiyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi. Başkan Erdoğan, konuşmada şahsına hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

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