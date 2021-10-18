Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ’’bürokrat’’ tehdidiyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.