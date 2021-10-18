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İçişleri Bakanlığından yeni genelge! 81 il valiliğine taksiciler hakkında genelge gönderildi

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Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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İçişleri Bakanlığından yeni genelge! 81 il valiliğine taksiciler hakkında genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile taksi şoförleri hakkında bir genelge gönderildi. Genelgede son dönemlerde taksilerle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle şoförlerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı. Görseller, ülke genelinde taksi duraklarında, taksi bekleme yerlerinde ve araç içinde yolcuların görebileceği yerlerde bulundurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Taksi Şoförlerine 12 kural hatırlatması" adında bir genelge gönderildi.

12 KURALIN YAZILI OLDUĞU GÖRSEL PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız tarafından son dönemde taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

TURİSTLERİN DE ANLAYABİLECEĞİ ŞEKİLDE TASARLANDI

81 İl valiliğine gönderilen bu görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

KOLTUK ARKASINDA BULUNDURULACAK

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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