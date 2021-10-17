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Başkan Erdoğan Angola'ya ulaştı

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Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Başkan Erdoğan Angola’ya ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi. Başkan Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Luanda'ya geldi.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Başkan Erdoğan, Angola Başkan Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Başkan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Başkan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

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