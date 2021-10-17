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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya gidiyor

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Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika’ya gidiyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu başlıyor. Başkan Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya gidiyor. Başkan Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ziyaretimde bvakanlar ve vekillerin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri de eşlik ediyor. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor. Bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler ikili ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanmamıza neden oldu. Togo Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmi ile sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Marrif Vakfı okullarımız, Kızılay ve TİKA gibi kurumlarımızın çalışmaları Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprülerimizi sağlamlaştırıyor. Biz Afrika ülkeleri ile işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmek isteyenlerden değiliz.

SORULAR

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMURLAR VE BÜROKRATLARLA İLGİLİ SÖZLERİ

Öncelikle bu açıklama CHP zihiyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Ne devlet yönetiminin, ne de milli iradenin ne olduğunu biliyorlar. Bunlardan uzak bir yapının tezahürü.

Detaylar gelecek...

ZİYARETLER BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu başlıyor.

İLK ZİYARET ANGOLA'YA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola'yı ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir. Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacaktır.

Togo'ya yapılacak ziyaret de keza Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arzetmektedir. Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, iş birliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Nijerya'yı ziyaret edeceklerdir. Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacakları kaydedilen açıklamada, şunlara değinildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne de hitapta bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek iş forumlarını teşrifle iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."

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