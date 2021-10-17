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Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Angola'nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Angola'nın başkenti Luanda'da caddeler, Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı. Bu ziyaretle Başkan Erdoğan'ın Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti olacak. İşte haberimizin detayları...

Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 17:34
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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Başbakanlık döneminden bu yana 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret yapan Başkan Erdoğan, Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor.

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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi güzergahındaki cadde ve yollar ile sahil yoluna, iki ülkenin bayrakları asıldı.

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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Bugün Angola'ya gelecek Başkan Erdoğan, resmi temaslarına yarın başlayacak.

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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak.

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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Angola’nın başkenti Luanda Türk bayraklarıyla donatıldı

Angola Meclisi'ne hitap edecek Başkan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.