Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlid Kandili'ni kutladı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI
"Onun Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ilkeleriyle şekillenen hayatı, ahlaki değerlerle kendini yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuzdur. Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık, bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ahlaki ve hukuki değerlerin alabildiğine ötelendiği bir çağda huzur ve güven kaybolmuştur.
Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur. Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, veladet-i Nebi'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
KURTULUŞ VESİLESİ
Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.
Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlid merasimlerinde okundu.
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