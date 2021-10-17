İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP’lilerle sergi açılışına katıldı! Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi

"EKREM İMAMOĞLU BİZİ ZİYARET ETMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI"

Baba Süleyman Aydın, oturma eylemi yapan aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ise ziyaret etmediğini söyledi.

776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti.