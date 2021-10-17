İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle sergi açılışına katıldı! Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi
Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, "Bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katıldı.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
"EKREM İMAMOĞLU BİZİ ZİYARET ETMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI"
Baba Süleyman Aydın, oturma eylemi yapan aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ise ziyaret etmediğini söyledi.
776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti.
"İMAMOĞLU DÜN DİYARBAKIR'DAYDI"
"Dün Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP'ye tepkilerini dile getirdi.
HDP'LİLERLE POZ VERDİ
Evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu, HDP'liler ile sergi açılışına katıldı.
İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık'la birlikte kameralara poz verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Ekim Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta yeni sunucu kimdir?
- Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef halka arz sonuçları açıklandı mı?
- Wanda Nara kimdir? Wanda Nara – Icardi - Maxi Lopez olayı nedir?
- Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!
- Peygamber Efendimizin Mevlid Kandili duası! Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) kandil duası!
- Mevlid Kandili’nde okunacak dualar! Mevlid (Mevlit) Kandili duası Türkçe-Arapça!
- Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekat? Mevlid Kandili tespit namazı kılınır mı?
- Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…
- 10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…
- Mevlid Kandili mesajları eşe, sevgiliye, arkadaşa, dosta! Ayetli hadisli Mevlid (Mevlit) Kandili mesajları 2021!
- 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021 bugün hangi kandil?
- The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!