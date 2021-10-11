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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan "faiz" mesajı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan "Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız" diyen Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajını verdi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Ekonomideki gelişemlere dair flaş açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan "Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız" diyen Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajını verdi.

Başkan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykrıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kavcıoğlu, "Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir." açıklamasını yaptı.

"BU HAFTA AÇIKLANACAK REZERV RAKAMIMIZ..."

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Cari işlemler dengesi iyileşmektedir. Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında TL mevduat güçlü artışını sürdürmüş, yabancı para mevduat artışı görece sınırlı kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’ndan faiz mesajı MERKEZ BANKASI'NDAN "FAİZ" MESAJI
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Flaş rezerv ve enflasyon açıklaması!

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