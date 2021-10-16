Aşılamada dikkat çeken detay! Sadece 3 il kaldı

"Hem kendimizin hem de 12 yaş üstü çocuklarımızın tam doz aşılarını yapalım ve virüse karşı korunalım" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kovid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 19 MILYON AŞI YAPILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde yapılan aşılama oranlarında yükselişin devam ettiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla megakentte 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, aşının en büyük gücümüz olduğunu belirterek yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.