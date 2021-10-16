Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları: Dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları ve dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilde büyüklerine ve küçüklerine sevgisini aktarmak, onları hatırladığını ve önemsediğini bildirmek isteyenler en güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını sorguluyor. İşte, Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları...

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!