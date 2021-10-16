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Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları: Dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları: Dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alan Mevlid Kandili 17 ekimde idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü niyetine Mevlid Kandili olarak kutlanacak. Büyükleri ve sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler arama motorlarında kutlama mesajlarını arıyor. İşte, Dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları ve dualı, yazılı, şiirli Mevlid Kandili mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilde büyüklerine ve küçüklerine sevgisini aktarmak, onları hatırladığını ve önemsediğini bildirmek isteyenler en güzel ve en anlamlı kandil mesajlarını sorguluyor. İşte, Mevlid Kandili farklı ve en değişik kutlama mesajları...

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

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