Başkan Erdoğan’dan Afrika’ya tarihi ziyaret! Türkiye Angola ilişkilerinde dönüm noktası olacak

HEDEF ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Ay, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun göreve geldiği 2017 yılından bu yana Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını, temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin de bu yöndeki siyasi iradenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Lourenço'nun 11 bakanla birlikte geldiğine dikkati çeken Ay, her ne kadar ekonomik konular gündeme gelse de çok yönlü bir iş birliği kurulmak istendiğini ifade etti.

Ay, "İlişkilerimizin eğitimden güvenliğe, sağlıktan tarıma ve ulaştırmaya tüm alanlarda güçlendirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.