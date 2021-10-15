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Son dakika: AK Parti’den yeni kanun teklifi: 'İhracata yönelik teşvik' amaçlanıyor

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Son dakika: AK Parti’den yeni kanun teklifi: ’İhracata yönelik teşvik’ amaçlanıyor

Son dakika haberine göre AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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