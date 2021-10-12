Suriye’de operasyon hangi bölgelere yapılacak? Başkan Erdoğan işaret etti Dr. Mesut Şöhret A Haber’de değerlendirdi

TÜRK ASKERİ HANGİ BÖLGELERE OPERASYON DÜZENLEYECEK?

Suriye'deki terör hatlarından Türkiye'ye atılan roketleri işaret eden Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret, "Dünkü operasyona baktığımızda, terör örgütü Karkamış'a roket atma eylemiyle saldırdı. Onun öncesinde de Tel Rıfat'a bir saldırı oldu ve burada 2 polisimiz şehit oldu. Bu bölgelerdeki saldırılarda artış oldu. Türkiye'nin operasyon yaptığı Afrin ve Azez'de çeşitli terör eylemleri gerçekleşiyor. Kobani ve Tel Rıfat bölgesinde teröristlerin ciddi tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bir operasyon yapılacaksa, Kobani ya da Münbiç bölgesine olacağını söyleyebiliriz." dedi.