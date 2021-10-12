Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak? Başkan Erdoğan işaret etti Dr. Mesut Şöhret A Haber'de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik yeni operasyon sinyali verdi. Peki Türkiye Suriye’de hangi bölgelere operasyon yapacak? Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınından Başkan Erdoğan’ın yeni operasyon mesajını değerlendirdi.
A Haber'in Suriye sınırındaki muhabiri Mehmet Geçgel, Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon açıklaması sonrasında Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret'e mikrofon uzattı. Dr. Şöhret, "Dün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bir operasyon yapılacaksa, Kobani ya da Münbiç bölgesine olacağını söyleyebiliriz." dedi.
TÜRK ASKERİ HANGİ BÖLGELERE OPERASYON DÜZENLEYECEK?
Suriye'deki terör hatlarından Türkiye'ye atılan roketleri işaret eden Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret, "Dünkü operasyona baktığımızda, terör örgütü Karkamış'a roket atma eylemiyle saldırdı. Onun öncesinde de Tel Rıfat'a bir saldırı oldu ve burada 2 polisimiz şehit oldu. Bu bölgelerdeki saldırılarda artış oldu. Türkiye'nin operasyon yaptığı Afrin ve Azez'de çeşitli terör eylemleri gerçekleşiyor. Kobani ve Tel Rıfat bölgesinde teröristlerin ciddi tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bir operasyon yapılacaksa, Kobani ya da Münbiç bölgesine olacağını söyleyebiliriz." dedi.
"MÜNBİÇ İÇİN VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"
Dr. Şöhret, ABD ve terör örgütlerinin Türkiye'ye Münbiç için verdiği sözleri tutmadığını hatırlattı.
Rusya ile Suriye'deki kritik bölgeler için yeni bir görüşme yapılabileceğini söyleyen Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret, "Dün yapılan saldırılar Ayn El Arab bölgesinden gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu bölgede YPG/PYD unsurları bulunuyor. Son dönemde burada tehlike arz etmeye başladı. Cumhurbaşkanımız da bunlar için sabrımızın kalmadığını dile getirdi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşülüp bu bölgelerde operasyon düzenlenebilir. Söz verildiği gibi Münbiç terk edilmedi. Buraların da terk edilmesi gerekiyordu." şeklinde konuştu.
"ABD TERÖRİSTLERİ KULLANIYOR"
ABD'nin teröristlerle yaptığı görüşmelere tepki gösteren Dr. Şöhret, bölgedeki gelişmelerin Türkiye için tehdit olduğunu belirtti.
Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mesut Şöhret A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Terör örgütleri Münbiç'ten çıkmak istemiyor. Özellikle ABD'nin son dönemde PYD temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası onlara ayrı bir bütçe ayırması ve Senato'nun da onaylaması planları gözler önüne seriyor. ABD'nin burada PYD/YPG unsurlarıyla devam edeceğini bekleyebiliriz. ABD bunları burada saha yetkilileri gibi kullanıyor. Türkiye bu duruma karşı çıkıyor çünkü ciddi bir sıkıntı." İfadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."
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