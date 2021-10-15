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Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye gelecek

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Almanya Başbakanı Merkel Türkiye’ye gelecek

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, cumartesi günü Türkiye'de olacak. Merkel Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.

Merkel Türkiyeye veda ziyareti MERKEL TÜRKİYE'YE VEDA ZİYARETİ

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