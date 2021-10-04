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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: 1 PKK'lı teslim oldu

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması: 1 PKK’lı teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü PKK mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi.

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