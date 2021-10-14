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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre; Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerleyecek" ifadelerine yer verdildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

"SAVUNMA SANAYİSİ HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

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