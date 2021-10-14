BAYKAR’a Yılmaz Polat ve Merdan Yanardağ tarafından atılan iftira hukuktan döndü! Tazminat şehit çocuklarına verilecek
Türkiye'nin ilk yerli ve milli S/İHA'larını yapan BAYKAR'a atılan bir alçak iftira daha yargıdan döndü. BAYKAR, ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandığını açıkladı. BAYKAR'dan gelen açıklamaya göre, tazminat, şehit çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlandı. Ayrıca, bu gelişme hakkında BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...
BAYKAR Savunma, ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.
"TAZMİNAT ŞEHİT ÇOCUKLARINA VERİLECEK""
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi! ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı, şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız." ifadelerini kullanıldı.
"HAK BİLDİĞİN YOLDA EĞİLMEDEN, DOSDOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM ET"
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kullanadı:
"Doğru işleri her zaman karalama, yalan ve iftirayla engellemek isteyenler olacak. Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma! Hak bildiğin yolda eğilmeden, bükülmeden dosdoğru yürümeye devam et..."
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