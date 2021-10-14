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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme! Libyalı mevkidaşı Manguş'la bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme! Libyalı mevkidaşı Manguş’la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Necla Manguş'la bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve refahına katkılarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme! BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME!

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