Künt kafa travması nedir? Ümitcan Uygun Esra Hankulu ölüm nedeni! Esra Hankulu neden öldü?
Ümitcan Uygun’un tutuklandığı olayda ölü bulunan Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu ölüm nedeni belli oldu! Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından künt kafa travması nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu ölün nedeni açıklandı. Ümitcan Uygun'la kaldığı aynı evde ölü bulunan genç kadının neden öldüğü gündeme oturdu. Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Peki; künt kafa travması nedir?
ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.
Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
KÜNT KAFA TRAVMASI NEDİR?
Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.
Künt travma ABD'de yaralanmanın çok yaygın görülen sebebidir, bütün abdomende yaralanmaya sebep olabilir. Künt travmalarda hastalarda gücün direkt yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma olur. Şayet kompresyon organ veya dokunun tolerans limitini aşarsa, dokular dağılır. Bunun sonucunda GİS'te dalak gibi solid organlarda yaralanma ve içi boş organlarda rüptür oluşabilir.
Künt travmada organların hareketiyle yaralanma oluşabilir. Bazı organlar sert fikse iken bazı organlar çok hareketlidir. Yaralanma bir yandan fikse olanlarda özellikle çok yaygınken diğer serbest organlarda biraz daha azdır.
Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnektir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın değildir. Genelde içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla birlikte retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çünkü genellikle aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.
Yaylara araba çarpmasıyla yaralanmada künt yaralanmaya sık örnektir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasız ve direkt uygulanan güç fazladır. Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.
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