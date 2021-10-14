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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

A Haber
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Giriş: 14.10.2021 16:29
ABD ile F-35 savaş uçağı krizinin sürdüğü ve F-16 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'den  taleplerin gündemde olduğu bir dönemde Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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