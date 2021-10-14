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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist tutuklandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı kadın terörist tutuklandı

Adıyaman Emniyet ekipleri, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi kadın teröristi yakaladı. U.M. isimli yabancı uyruklu terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

INTERPOL tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle aranan, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan yabancı uyruklu kadın terörist tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Türkiye'de de aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan U.M. isimli yabancı uyruklu kadın teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalanan kadın terörist Adıyaman'a getirildi.

Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek bir kişiye ait kimlik belgesi bulunan U.M., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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