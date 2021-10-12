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Son dakika: Fethi Sekin'i şehit eden teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Son dakika: Fethi Sekin’i şehit eden teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Ayrıca şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

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