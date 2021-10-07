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Son dakika: Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R. yakalandı. A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R'nin İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan A.R, TEM Şube Müdürlüğünün sabah saatlerinde yaptığı baskınla kaldığı adreste yakalandı.

İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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