Son dakika: Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı terörist Ankara’da yakalandı

İkamette yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyale ve A.R. adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.