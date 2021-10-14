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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe! 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe! 16 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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