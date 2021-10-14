Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe! 16 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/a2zdAMFWXt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2021