İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 1,5 yıl aranın ardından yüz yüze başlayan yeni eğitim öğretim döneminin tatil günleri belli oldu. 1 hafta sürecek ara tatil için bekleyişte olan öğrenciler, tatilin hangi günlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak? İşte cevaplar...
Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tatil günleri açıklandı. Sınav stresinden uzaklaşmak, kısa süreli tatil yapmak isteyen öğrenciler ara tatilin başlangıç takvimini araştırıyor. Tatil takvimini öğrenerek plan yapmak isteyen öğrenciler ve velileri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Ara tatil 1 hafta yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER, MEB YURT DIŞI BURSİYERLERİYLE BULUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burs programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan çevrim içi "MEB Yurt Dışı Bursiyerleri Buluşma Etkinliği"ne katılan Özer, yurt dışında lisansüstü öğrenim gören MEB burslusu öğrencilerin, yurda döndüklerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.
Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde büyük gelişme kat ettiğini aktaran Bakan Özer, 2002'de yaklaşık 70 olan üniversite sayısının şu anda 200'ü aştığını bildirdi.
Bu sayının, yükseköğrenimdeki okullaşma oranına da yansıdığını bildiren Mahmut Özer, 2002'de yüzde 14'ler seviyesinde olan yükseköğretimdeki okullaşma oranının şu anda yüzde 44'ün üzerine çıktığını kaydetti.
Yükseköğretime erişimin kolaylaştığını ifade eden Mili Eğitim Bakanı Özer, şöyle devam etti:
"Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması, sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin Ar-Ge çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik."
Bakanlığın yıllardan beri başarıyla sürdürdüğü bu programın, Türkiye'nin doktora mezunu ihtiyacı konusunda büyük fayda sağladığını vurgulayan Özer, "Bu programdan mezun olmuş, üniversitelerimizde bilim insanı olarak hizmet veren ve bürokraside önemli katkı sunan bursiyerlerimiz var. Bu da programın, ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için ne kadar önemli bir fonksiyona sahip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 50 ülkeden 1400 bursiyerin katıldığı çevrim içi toplantıda öğrenciler, Özer'e öğrenim gördükleri ülkelerde karşılaştıkları sorunları, görüş, öneri ve taleplerini iletti.
50 ÜLKEDE 4 BİN 312 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM GÖRÜYOR
1416 sayılı Kanun kapsamında 1929'dan itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere MEB tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.
MEB bursuyla şu anda İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Ürdün ve Kanada başta olmak üzere 50 ülkede, 4 bin 312 öğrenci öğrenim görüyor.
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