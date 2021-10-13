İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?

Yükseköğretime erişimin kolaylaştığını ifade eden Mili Eğitim Bakanı Özer, şöyle devam etti:

"Bu, hakikaten ülkemizin beşeri sermayesinin niteliğinin artırması, ülkemizin kalkınması, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak sağlam bir şekilde ayakları üzerinde durması için çok kıymetli. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle doktora mezun sayısının artırılmasına ihtiyaç var. Doktora mezun sayısının artması, sadece yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için değil, ayrıca sanayinin Ar-Ge çalışmalarını yürütebilmesi için de oldukça kritik."