Zülfü Livaneli’den skandal paylaşım! Selahattin Demirtaş’a methiyeler düzdü

Bir dönem CHP'de siyaset yapan Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini topladı.

Livaneli paylaşımında "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş'ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle. Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzen Livaneli'ye eleştiri yağdırdı.

O eleştirilerden bazıları: