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Zülfü Livaneli’den skandal paylaşım! Selahattin Demirtaş’a methiyeler düzdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Zülfü Livaneli’den skandal paylaşım! Selahattin Demirtaş’a methiyeler düzdü

Eski CHP’li Zülfü Livaneli, HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşımla Türkiye’nin gündemine oturdu. Daha önce darbeci terör örgütüne FETÖ diyemeyen Livaneli, bu kez Demirtaş’ı övdü. Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın Efsun adlı kitabını paylaşan Livaneli, "Edebiyatımızın usta kalemi" ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Livaneli'yi topa tuttu.

Bir dönem CHP'de siyaset yapan Zülfü Livaneli, Twitter hesabından Selahattin Demirtaş'ın 'Efsun' isimli imzalı romanını paylaştı. Livaneli'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini topladı.

Livaneli paylaşımında "Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş'ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle. Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı bebek katili Demirtaş'a methiyeler düzen Livaneli'ye eleştiri yağdırdı.

O eleştirilerden bazıları:

Kimse bana FETÖ dedirtemez "KİMSE BANA FETÖ DEDİRTEMEZ"
İnsanda biraz vicdan olur dedi Livaneliye ateş püskürdü 'İNSANDA BİRAZ VİCDAN OLUR' DEDİ LİVANELİ'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
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