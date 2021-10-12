Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu! "Bakan yemin etmedi" dedi

Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.

Bu kez de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediği sözlerini sarfeden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

Ayşenur Arslan'ın açıklamaları şöyle:

"Anayasaya göre, bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başlarlar. Ama, Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi, yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. O tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor."

BAKAN ÖZER'İN YEMİNİ PAYLAŞILDI

Ayşenur Arslan'ın gafı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'deki yemini, kendisinin de yer aldığı konuşmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.