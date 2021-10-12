Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biraz daha sabır sonrası zafer

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı...

Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!