Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biraz daha sabır sonrası zafer
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer" mesajını paylaştı.
İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı...
Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!
Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 12, 2021