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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biraz daha sabır sonrası zafer

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biraz daha sabır sonrası zafer

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer" mesajını paylaştı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı...

Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!

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