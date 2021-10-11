Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklamaları! Aşısızlara ek tedbirler gelecek mi? Yüz yüze eğitim sürecek mi?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Dünyanın neresine gidersek gidelim insanların sevgi ve umutla bakan gözlerinde bu iklimin tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Bin yıldır vatanımız olarak coğrafyadaki varlığımız devam ettikçe, kimi çevrelerin bize husumetinin bitmeyeceği açıktır. Elbette sadece bu gönül bağına güvenerek sırt üstü yatmıyoruz. Her alanda ülkemizi geliştirecek, yatırımlarla, eserlerle hizmetlerle hedeflerimize doğru da kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek özellikle 2053 vizyonumuz ve bu adımların en yakın en önemli bir projesi. Dünya bugün insanlık tarihindeki büyük kırılmalarının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı ne kadar rahatlattığını uzaydaki görüntülerden görülüyor. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. iklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor.

O BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kuruyoruz. Bir diğer kurumsal reformu da göç konusunda yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz.



TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM



Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırmasının, bilgi ve teknoloji devrinin gerisinde kalmasının nedeni, milletimizin geri kalması nedeni değildir. Tek parti faşizmi bu araçlardan biridir. Darbeler ve vesayet bu araçlardan biridir. Terör bu araçlardan biridir. Yaşadığımız her siyasi ve sosyal kaos beraberinde ekonomik kayıpları getirmiştir. 1960 darbesinden beri bu gerçeği sayısız örnekle görmek mümkündür. Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizin geri kalmışlığını ortadan kaldıracak yatırımları yaptığımız bir dönemde, çukur eylemleriyle terörü tekrar hortlattılar. Bu tablo karşısında, milletimizin desteğiyle verdiğimiz tarihi mücadele sayesinde ülkemizi asırlık cenderelerden kurtardık. Terör örgütleriyle sınırlarımızda yüzleşmek yerine terör örgütlerini yerinde bitirmek üzere bir strateji geliştirdik. Terör ve teröristle beraber terörizmle de mücadele gerçekleştirdik. Kadınıyla genciyle çocuğuyla işçisiyle esnafıyla her kesimden insanımızın sorunlarını çözecek imkanlar sağladık. Askeri gücümüzü savunma sanayimizi geliştirerek sınırlarımızı korumak ve sınır ötesi operasyonlar için silah ve teçhizatlarımızı dışa bağımlılıktan kurtardık.

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AŞISIZLARA EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Kabine toplantısında vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırıldı. Toplantıda yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını buldu.