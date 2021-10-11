Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları! Aşısızlara ek tedbirler gelecek mi? Yüz yüze eğitim sürecek mi?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında alınan kararları son dakika olarak açıklıyor. Aşısızlara ek tedbirler gelecek mi? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Marketlerdeki fahiş fiyatlara ilişkin hangi adımlar atılacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları son dakika olarak açıklıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.
Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.
3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasını yapacağız.
Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz.Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.
MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik.
İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris Anlaşması'nı kabul ettik.
Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik.
Ülkemizde uyuşturucu bağlantılı ölümlerin son 5 yılda 3'te bir seviyesine düşürdük.
Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz.
İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacak.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"SURİYE'DE YAPILAN SON SALDIRI BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR"
Kabine toplantımızda sağlıktan eğitime, güvenlikten turizme kadar ülkemizi milletimizi yakından ilgilendiren pek çok hususla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacacağız. Bugün vefat eden İsmet Uçma'ya da Allah'tan rahmet diliyorum.
ANTİJEN TEST KİTİ AŞAMASINA GELDİK
Kabine toplantımızda sağlık alanında Koronavirüs salgınındaki gelişmeleri hasta, vefat sayılarından aşıdaki son duruma kadar ele aldık. Gelişmiş ülkelerin çoğundaki sorunun yönetim zaafiyetinden kaynaklandığı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyeti sayesinde herkese teşekkür ediyorum. En büyük şükranı bu süreçte sabırla hep bizim yanımızda yer alan milletimize sunuyoruz. Biz milletimizle tam dayanışma içinde yolumuza devam ettik. Tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attık. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki eğitim AR-GE merkezlerinde geliştirilen Kovid-19 antijen test kiti aşamasına geldik. Salgın tedbirlerine riayet etmeyi bir müddet daha sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle aşılamada hedeflediğimiz sayıya ulaşmalıyız. Biz kendi meselemizi çözsek bile dünya virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz. Sağlık sistemini ayakta tutma yanında tüm boyutlarıyla ekonomide, eğitimde geldiğimiz seviyeyi korumak ve daha ileriye taşımak için buna mecburuz. "Eskilerin korkulu Rüya görmektense uyanık kalma evladır" sözünde işaret ettiği gibi ihtiyatlı şekilde yolumuza devam edeceğiz.Türkiye ise vaktinde aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde bu sıkıntılara tamamen uzaktır ya da çok sınırlı şekilde maruz kalmaktadır.
FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELEDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Fahiş artışları içeriye sınırlı bir şekilde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden özel sektörümüzün aynı şekilde kendi çalışanlarını koruyacak bir anlayışı gözeteceğini inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları da yakından takip ediyoruz. Ekonomide büyümeden ihracata aldığımız her yeni güzel Haber geleceğimize daha umutla bakmayı sağlıyor. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çökme işini ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyor olsa da biz gücümüzün farkındayız. Cari dengemizi fazla yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonra Türkiye ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir. Küçük bir kesimin güvenliği ve refahı için asırlardır sömürülen, birine kırılan vicdan ahlak dışı mağdur bırakanlar artık bu sisteme karşı geliyor. İşte bu anlayışla Türkiye olarak Balkanlardan Kafkaslara geniş coğrafyada mazlumun hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Milletimizle birlikte gerektiğinde bu bedeli ödemekten kaçmadık, kaçmayız.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI
Dünyanın neresine gidersek gidelim insanların sevgi ve umutla bakan gözlerinde bu iklimin tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Bin yıldır vatanımız olarak coğrafyadaki varlığımız devam ettikçe, kimi çevrelerin bize husumetinin bitmeyeceği açıktır. Elbette sadece bu gönül bağına güvenerek sırt üstü yatmıyoruz. Her alanda ülkemizi geliştirecek, yatırımlarla, eserlerle hizmetlerle hedeflerimize doğru da kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek özellikle 2053 vizyonumuz ve bu adımların en yakın en önemli bir projesi. Dünya bugün insanlık tarihindeki büyük kırılmalarının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı ne kadar rahatlattığını uzaydaki görüntülerden görülüyor. Bir süredir dünya devletleri bir araya gelerek iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmek için çözüm arıyor. iklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor.
O BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞİYOR
Önümüzdeki dönem için yeşil kalkınma devrimini tüm çalışmaların merkezine yerleştirerek öncü ve etkin rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerime düşünleri yaptık, yapıyoruz. Yeşil Kalkınma devrimini de aynı samimiyetle milletimizin tavrına sunuyoruz. Her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini asgari düzeyde tutacak bir yaklaşımla yürüteceğimiz bu tarihi projeye destek vermesini bekliyoruz. İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeye planladığımız yeni yapısal düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz ve bünyesinde İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kuruyoruz. Bir diğer kurumsal reformu da göç konusunda yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz.
TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM
Türkiye'nin sanayi devrimini kaçırmasının, bilgi ve teknoloji devrinin gerisinde kalmasının nedeni, milletimizin geri kalması nedeni değildir. Tek parti faşizmi bu araçlardan biridir. Darbeler ve vesayet bu araçlardan biridir. Terör bu araçlardan biridir. Yaşadığımız her siyasi ve sosyal kaos beraberinde ekonomik kayıpları getirmiştir. 1960 darbesinden beri bu gerçeği sayısız örnekle görmek mümkündür. Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizin geri kalmışlığını ortadan kaldıracak yatırımları yaptığımız bir dönemde, çukur eylemleriyle terörü tekrar hortlattılar. Bu tablo karşısında, milletimizin desteğiyle verdiğimiz tarihi mücadele sayesinde ülkemizi asırlık cenderelerden kurtardık. Terör örgütleriyle sınırlarımızda yüzleşmek yerine terör örgütlerini yerinde bitirmek üzere bir strateji geliştirdik. Terör ve teröristle beraber terörizmle de mücadele gerçekleştirdik. Kadınıyla genciyle çocuğuyla işçisiyle esnafıyla her kesimden insanımızın sorunlarını çözecek imkanlar sağladık. Askeri gücümüzü savunma sanayimizi geliştirerek sınırlarımızı korumak ve sınır ötesi operasyonlar için silah ve teçhizatlarımızı dışa bağımlılıktan kurtardık.
Ayrıntılar geliyor...
AŞISIZLARA EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Kabine toplantısında vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırıldı. Toplantıda yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını buldu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Yüz yüze eğitim konusu da Kabine Toplantısında ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi ve toplantıda ek tedbirler gözden geçirildi.
OPERASYONLAR DA ELE ALINDI
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devame den operasyonlar kabinenin gündemi arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirdi.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül -1 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, "25 Eylül - 1 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
- Milyonlarca SSK'lıyı ilgilendiriyor! Esnaf sevinçten havaya uçacak! Malulen emeklilik yaş şartı...
- Bunu yapana karşılıksız para ödeniyor! 18 yaşın altındakiler de başvurabiliyor! Tek yapılması gereken ise...
- Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...
- Dört gözle bekleniyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi...
- Letonya - Türkiye maçı CANLI nasıl izlenir? 2021 Letonya Türkiye milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
- Son dakika: Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...
- Norveç Karadağ maçı hangi kanalda? Norveç Karadağ canlı yayın var mı?
- İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti milletvekili İsmet Uçma neden öldü?
- MEB tatil takvimi: İlk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? 2021-2022 tatil günleri...
- Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav ilanı 2021! Adalet Bakanlığı sınav başvuru ne zaman?
- 4 bin 20 lira maaşla lise mezunu personel alımı! MEB toplamda 5.872 kişi alacak! Başvuru için geri sayım…