Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklamaları! Aşısızlara ek tedbirler gelecek mi? Yüz yüze eğitim sürecek mi?

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELEDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?



Fahiş artışları içeriye sınırlı bir şekilde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden özel sektörümüzün aynı şekilde kendi çalışanlarını koruyacak bir anlayışı gözeteceğini inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları da yakından takip ediyoruz. Ekonomide büyümeden ihracata aldığımız her yeni güzel Haber geleceğimize daha umutla bakmayı sağlıyor. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çökme işini ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyor olsa da biz gücümüzün farkındayız. Cari dengemizi fazla yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonra Türkiye ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir. Küçük bir kesimin güvenliği ve refahı için asırlardır sömürülen, birine kırılan vicdan ahlak dışı mağdur bırakanlar artık bu sisteme karşı geliyor. İşte bu anlayışla Türkiye olarak Balkanlardan Kafkaslara geniş coğrafyada mazlumun hakkın ve hakikatin yanında yer alıyoruz. Milletimizle birlikte gerektiğinde bu bedeli ödemekten kaçmadık, kaçmayız.