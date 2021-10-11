11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'de operasyon sinyali

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'de operasyon sinyali

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2021 20:20
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğretmenlere ilişkin alınan atama kararını duyururken, Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırılara yönelik "Artık tahammülümüz kalmadı. En kısa sürede gereken adımları atacağız" ifadeleriyle bölgeye yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Kovid-19 antijen test kiti üretimi aşamasına da gelindiğini duyuran Başkan Erdoğan, marketlerde artan fahiş fiyatlara ilişkin ise "Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Partili vekil vefat etti
AK Partili vekil vefat etti
Bölge DEAŞ’tan kurtarıldı
Bölge DEAŞ'tan kurtarıldı
Siyasette ’siyasi cinayet’ tartışması
Siyasette 'siyasi cinayet' tartışması
Afrin’de bombalı saldırı
Afrin'de bombalı saldırı
3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge açıklaması
PKK’dan HDP’ye talimat mektubu!
PKK'dan HDP'ye talimat mektubu!
Hacı Kıyasi Şentürk Camii açılışı
Hacı Kıyasi Şentürk Camii açılışı
Bağdadi’nin yardımcısı yakalandı!
Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı!
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Fırat Kalkanı şehitlerine veda
Fırat Kalkanı şehitlerine veda
Anketlerde son durum ne?
Anketlerde son durum ne?
Daha Fazla Video Göster