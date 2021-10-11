Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'de operasyon sinyali

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğretmenlere ilişkin alınan atama kararını duyururken, Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırılara yönelik "Artık tahammülümüz kalmadı. En kısa sürede gereken adımları atacağız" ifadeleriyle bölgeye yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Kovid-19 antijen test kiti üretimi aşamasına da gelindiğini duyuran Başkan Erdoğan, marketlerde artan fahiş fiyatlara ilişkin ise "Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...