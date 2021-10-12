Selçuk Bayraktar 15 sene önce denedi! "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk"

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, "Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz." diye konuştu.

Yılmaz, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin Şırnak'ta uçuş yapmasını istediklerini belirtti.

Selçuk Bayraktar'ı köylerine davet eden Yılmaz, "Kendisini ve ekibini burada ağırlamak istiyoruz. Hatıralarımız canlanır." ifadelerini kullandı.