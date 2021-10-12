CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye cevap verecek mi? Doç. Dr. Nebi Miş A Haber'de anlattı
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefete yönelttiği HDP sorularını değerlendirdi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin seçim dönemindeki planını masaya yatıran Miş, "CHP, HDP'nin talepleri konusunda, anayasa değişikliğindeki HDP pazarlıkları üzerine sorulan soruları 2023'e kadar cevapsız bırakacaklar" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelttiği HDP soruları A Haber canlı yayınında gündeme alındı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, "2018'deki seçimlerde gizli anayasa çalışması olarak tartışılmıştı. CHP, HDP'nin talepleri konusunda, anayasa değişikliğindeki HDP pazarlıkları üzerine sorulan soruları 2023'e kadar cevapsız bırakacaklar" şeklinde konuştu.
"HDP, İYİ PARTİ VE PKK'YI KÜSTÜRMEDİ"
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Nebi Miş, HDP'nin ittifakın zarar görmemesi için İYİ Parti ve PKK'yı birlikte idare ettiğini dile getirdi.
CHP ve İP'in 2023'e kadar HDP'yi uzakta tutarak sürece hazırlanacağını belirten SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Miş, "MHP lideri Bahçeli'nin bu tür sorular sormasının önemli bir gerekçesi var. Millet İttifakı siyasal alanını yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve HDP meselesi var. 2023 seçimlerine HDP ile gitmek hedefleniyor. Ya da daha önce yaptıkları gibi dışarıdan yapacaklar. HDP'nin Millet İttifakı ile birlikte yol haritası var. Yakın dönemde HDP ve İYİ Parti üzerinden bir tartışma çıkıbnca iki taraf da durumunu yeniden güncellemek zorunda kaldı. HDP öyle bir açıklama yaptı ki ne İYİ Parti'yi küstürdü ne de PKK'nın tepkisi çekti." ifadelerine yer verdi.
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Nebi Miş, "HDP, CHP ve İYİ Parti'den bazı şeyler istiyor. Tam da Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi anayasa çalışmalarda kendi pozisyonunun bu metinlerde olmasını istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? 2018'deki seçimlerde gizli anayasa çalışması olarak tartışılmıştı. Kamuoyuna İYİ Parti'den Özdağ'ın yansıttığı metinlerde Bahçeli'nin sorduğu soruların tartışıldığı görülmüştü. Anayasa'nın ilk 3 maddesi, Türk isminin yerine nasıl bir kavramın konulabileceğine dahil geniş bir tartışma yapıldığını biliyoruz. HDP'nin bugüne kadar bulunduğu pozisyonda bir sorununun olduğunu görüyoruz." dedi.
"CHP, HDP SORULARINI YANITSIZ BIRAKACAK"
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Nebi Miş, Devlet Bahçeli'nin sorularının yanıtsız kalacağını söyledi.
Önemli bir noktaya değinen Miş, "HDP'nin baskıları CHP ve tabanı tarafından dikkatle dinleniyor. Sayın Bahçeli'nin sorduğu sorularla ilgili CHP'nin tutumu şudur diye bir açıklama yok. HDP'nin talepleri konusunda, anayasa değişikliğindeki HDP pazarlıkları üzerine sorulan soruları 2023'e kadar cevapsız bırakacaklar" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2021 askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?
- İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrası...
- Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1100 TL pandemi desteği devam ediyor! e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?
- EDHO bu akşam var mı? 12 Ekim ATV yayın akışı EDHO yeni bölüm ne zaman gelecek?
- GS İstanbulspor canlı izle! 12 Ekim hazırlık maçı Galatasaray İstanbulspor canlı yayın izle!
- SSK Bağ-Kur Ocak ayı maaş tablosu! 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli zammı kaç TL?
- BİM market salı indirimleri başladı! 12 Ekim 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!