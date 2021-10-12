CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye cevap verecek mi? Doç. Dr. Nebi Miş A Haber’de anlattı

"HDP, İYİ PARTİ VE PKK'YI KÜSTÜRMEDİ"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Nebi Miş, HDP'nin ittifakın zarar görmemesi için İYİ Parti ve PKK'yı birlikte idare ettiğini dile getirdi.

CHP ve İP'in 2023'e kadar HDP'yi uzakta tutarak sürece hazırlanacağını belirten SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü DOÇ. Dr. Miş, "MHP lideri Bahçeli'nin bu tür sorular sormasının önemli bir gerekçesi var. Millet İttifakı siyasal alanını yeniden şekillendirmeye çalışıyor ve HDP meselesi var. 2023 seçimlerine HDP ile gitmek hedefleniyor. Ya da daha önce yaptıkları gibi dışarıdan yapacaklar. HDP'nin Millet İttifakı ile birlikte yol haritası var. Yakın dönemde HDP ve İYİ Parti üzerinden bir tartışma çıkıbnca iki taraf da durumunu yeniden güncellemek zorunda kaldı. HDP öyle bir açıklama yaptı ki ne İYİ Parti'yi küstürdü ne de PKK'nın tepkisi çekti." ifadelerine yer verdi.