Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika aşı açıklaması! Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrası...

Hamileler aşı olabilir mi? Türkiye'de aşılama sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belirli yaş ve gruplardaki kişiler için aşılama onayının çıkmasının ardından, hamilelerin aşı olup olamayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hamileler aşı olabilir mi? Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrasında aşı olunur mu? İşte haberin detayları...

HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği bildirildi. Söz konusu açıklamanın detayları şu şekilde: