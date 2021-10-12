Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrası...
Son dakika... Hamileler aşı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yaş ve gruplardaki kişilere koronavirüs aşısı uygulanıyor. Kovid-19 aşısı ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de hamilelerin aşı olup olamayacağıydı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yapıldı. Peki, hamileler aşı olabilir mi? Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrasında aşı olunur mu? İşte cevaplar...
Hamileler aşı olabilir mi? Türkiye'de aşılama sürecine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belirli yaş ve gruplardaki kişiler için aşılama onayının çıkmasının ardından, hamilelerin aşı olup olamayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hamileler aşı olabilir mi? Hamilelik dönemi, hamilelik öncesi ve sonrasında aşı olunur mu? İşte haberin detayları...
HAMİLELER AŞI OLABİLİR Mİ?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği bildirildi. Söz konusu açıklamanın detayları şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler ekledi.
Kovid-19 Rehberi'nin "KOVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde güncelleme yapıldı.
Hamilelik döneminde aşılanmanın önemine ilişkin uluslararası çalışmaların sonuçlarına yer verilen rehberde, Kovid-19'un hamilelerde, hamile olmayanlara göre daha ağır seyrettiği, daha fazla ölümle sonuçlandığı, birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.
Rehberde, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." bilgisi paylaşıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin, mRNA aşılarıyla ilgili 139 bin gebeyi kapsayan çalışma sonuçlarına yer verilen rehberde, çalışmaların, başta mRNA olmak üzere Kovid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin bulunmadığı, anneyi koruduğu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını gösterdiğine işaret edildi.
Rehberde ayrıca gebelikte aşılamanın enfeksiyona yakalanma riskini azaltacağı, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtildi.
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