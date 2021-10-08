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İBB'nin yalanı tescillendi! Selçuk Bayraktar'dan ders gibi karar: Tazminatı iletişim öğrencilerine verecek

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Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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İBB’nin yalanı tescillendi! Selçuk Bayraktar’dan ders gibi karar: Tazminatı iletişim öğrencilerine verecek

Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı, İBB'den yardım aldığına dair iftiralar hakkında açtığı ve sonuçlanan bir davasından daha kazandığı 30 bin TL'yi, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.

T3 Vakfı İBB'den yardım aldığına dair iftiralar hakkında açtığı ve sonuçlanan bir davasından daha kazandığı 30 bin TL'yi, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar ise "Bir kez daha" yargı, @T3Vakfi 'mızın İBB'den ̧ nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor... Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır." dedi.


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