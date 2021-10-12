Politik lince uğrayan Tamer Karadağlı’ya destek yağdı! Arşivlerden bakın neler çıktı

FETÖ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Karadağlı 2015 yılında verdiği bir TV röportajında Türkiye'de devlet içindeki yapılanma (O dönem "paralel" olarak isimlendirilen FETÖ) hakkında da çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu FETÖ ile ilgili olarak "Paralel yapı korkulması gereken bir çetedir. Olmayan şeyleri "mış" gibi gösteren bir yapı bu." İfadelerini kullanmıştı.

Karadağlı'nın FETÖ ve benzeri yapılara karşı devletine sahip çıkma refleksi 15 Temmuz'da da kendini gösterdi. 15 Temmuz konusunda birçok platformda ve demokrasi nöbetlerinde yer alan Karadağlı şehitlerimizin anıldığı etkinliklerde de yer alarak vatandaşlara eşlik etti.